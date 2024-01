Cora Schumacher packt schonungslos über ihren Ex Ralf aus

Sie spricht offen über ihre gescheiterte Ehe! Seit gestern Abend flimmert das Dschungelcamp über die Bildschirme der begeisterten Zuschauer. So kämpfen unter anderem Mike Heiter (31) und Sarah Kern (55) um die begehrte Dschungelkrone. Und schon jetzt packen die Stars und Sternchen die ein oder andere private Story aus – so auch Cora Schumacher (47): In einem Gespräch mit ihren Mitcampern packt Cora über ihren Ex Ralf Schumacher (48) aus!

14 Jahre lang waren die beiden Rennfahrer verheiratet gewesen, bis sie vor acht Jahren ihre Trennung bekanntgaben. Doch auch noch heute scheint die 47-Jährige sehr an ihren Ex zu denken. "Es war meine große Sandkastenliebe", gesteht Cora. Dennoch erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex: "Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher…"

Auch dass Ralf über die Medien Glückwünsche an das ehemalige Model sendete, scheint Cora ihm übel zu nehmen – denn eigentlich stehen die beiden seit April vergangenen Jahres nicht in Kontakt. "Ich freue mich. Da hätte ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber gefreut, wenn es persönlich gewesen wäre. Ich hätte mich auch über einen Anruf zu Weihnachten gefreut", gab Cora bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp gegenüber RTL an.

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

