Ralf Schumacher bot Ex Cora Geld, damit sie Nachnamen ablegt

Sie plaudert private Details aus! 14 Jahre lang waren Cora (47) und Ralf Schumacher (48) verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn David (22). Doch vor etwa acht Jahren gaben die beiden Rennfahrer schließlich ihre Trennung bekannt. Dennoch schienen die beiden zwischenzeitlich eine enge Bindung zueinander zu pflegen. Doch nun verrät sie: Ralf bot Cora Geld, damit sie seinen Nachnamen ablegt!

In der ersten Folge der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel verrät die 47-Jährige noch vor dem Einzug in den australischen Busch einige Details über ihre Ehe mit Ralf. So offenbart das ehemalige Model, dass ihr Ex ihr "eine ordentliche Stange Geld" geboten hatte, damit sie den Namen Schumacher ablegt. Doch Cora nahm das Angebot ihres Ex-Mannes nicht an: "Aber nee, ich warte, bis mich der nächste wegheiratet."

Ob sie etwa bald den Namen Pocher tragen könnte? Wenige Monate nachdem sich Oliver Pocher (45) von seiner Frau Amira (31) getrennt hatte, soll er nun mit Cora anbandeln: Die beiden sollen Medienberichten zufolge viel Spaß miteinander haben und einander guttun. Laut Bild habe Cora bereits den Flirt mit Olli bestätigt.

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de