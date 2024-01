Darum schwänzte Herzogin Meghan Harrys Legenden-Auszeichnung

Sie verpasste Prinz Harrys (39) großen Moment. Dem jüngeren Sohn von König Charles (75) kam eine ganz besondere Ehre zuteil: Als Veteran des Afghanistankrieges wurde er bei der 21st Annual Living Legends of Aviation Awards ausgezeichnet. Die Organisation wolle damit vor allem seinen Einsatz für Wohltätigkeitszwecke hervorheben. Am Freitagabend war es dann so weit. Doch Harrys Frau Meghan (42) war bei dem wichtigen Moment nicht an seiner Seite.

Das berichten Medien wie unter anderem The Mirror: Anders als angekündigt, fehlte Meghan bei der Preisverleihung. Harry schien aber trotzdem Spaß zu haben. Auf einem Bild von seinem Kumpel Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe (46) grinst der 39-Jährige fröhlich von einem Ohr zum anderen. Doch offenbar verpasste seine Gattin die Veranstaltung nicht ohne Grund. Wie ihre Presseagenten bestätigen, blieb sie wegen der Kinder zu Hause: "Die Herzogin von Sussex [...] war nicht anwesend, da eines ihrer Kinder erkrankt ist."

Während die Auszeichnung Harry sicherlich mit Stolz erfüllt, gab es auch eine Menge Kritik. So schimpfte unter anderem der ehemalige Admiral der Royal Navy, Lord Alan West, der Zweifachpapa sei keineswegs eine "lebende Legende der Luftfahrt". "Zu behaupten, er sei eine, ist erbärmlich. Es gibt viele Menschen, die diese Bezeichnung verdienen, aber nicht Prinz Harry. [...] Er hat keine herausragende Leistung erbracht, als er für die Armee flog", ärgerte er sich gegenüber Daily Mail. Der Preis sei reine Publicity.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Instagram / princemariomax Prinz Harry und Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe im Januar 2024

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

