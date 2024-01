Das denken Prinz William und Kate wirklich über "The Crown"

Sie haben eine klare Meinung. Seit Jahrzehnten steht die Königsfamilie Großbritanniens im Fokus der Öffentlichkeit – das Interesse an ihr ließ dabei niemals nach. Auch deshalb feierte eine Serie zuletzt wohl besonders große Erfolge. The Crown erzählt die Geschichte der britischen Blaublüter und lässt dabei auch jeden noch so kleinen Skandal nicht aus. Doch wie finden die echten Royals den Netflix-Hit? Angeblich sollen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) nur wenig für "The Crown" übrig haben.

In dem bald erscheinenden Buch "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" heißt es: "Der Prinz... rollt mit den Augen, wenn die Leute sagen, dass es nur eine Serie sei." Obwohl er nur wenig Gefallen an der Erfolgsserie zu finden scheint, will er das jedoch nicht an die große Glocke hängen. Laut der Quelle auch aus einem bestimmten Grund: "Er will [die Serie] nicht noch bekannter machen, indem er sich beschwert."

Während Prinz William und Kate die Serie offenbar weitgehend ignorieren, soll Prinz Harry (39) ordentlich verärgert sein. Vor allem der Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) im "The Crown"-Finale habe den 39-Jährigen aufgewühlt. "Es ärgert ihn, da er vielleicht das Gefühl hat, dass so was nicht zur Unterhaltung nachgestellt werden sollte!", meinte eine Expertin gegenüber The Mirror.

Netflix/Justin Downing Meg Bellamy und Ed McVey als Prinzessin Kate und Prinz William in "The Crown"

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry, 2023

