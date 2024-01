Diesen Tipp hat Ex-Dschungelkönigin Jenny für die Camper!

Sie weiß schon, wie es läuft! Die 17. Dschungelcamp-Staffel hat am Freitagabend offiziell begonnen. In den kommenden zwei Wochen müssen die zwölf Kandidaten auf jeglichen Luxus verzichten, unter dem freien Himmel schlafen und sich so einigen ekligen und gefährlichen Challenges stellen. Jennifer Frankhauser (31) hat das ganze Prozedere schon durch – sie erkämpfte sich 2018 die Krone des Formats. Welchen Ratschlag sie für die neuen Kandidaten hat, verrät Jenny nun gegenüber Promiflash!

"Der beste Plan ist, sich keinen zu machen und einfach man selbst zu sein", betont die 31-Jährige im Interview mit Promiflash. Laut Jenny sei es wichtig, authentisch zu sein und sich nicht für die Sendung zu verstellen. Das falle nämlich direkt auf: "Der Zuschauer erkennt, wer echt ist und wer nur eine Show spielt. Reingehen und sich den Prüfungen stellen. Der Rest kommt von allein."

Dschungel-Urgestein Dr. Bob (73) ist sich sicher, dass ein Promi durch seine Art besonders punkten und sich so bis auf den Thron kämpfen wird. "Aktuell – und wahrscheinlich bis zum Ende der Show – ist sie meine Favoritin [...] ich liebe extrovertierte Persönlichkeiten", betonte der Buscharzt gegenüber RTL.

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

