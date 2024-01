"Finde Baddies gut": Auf diesen Camper ist Twenty4tim heiß!

Dieser Star ist ganz nach Twenty4tims (23) Geschmack! Zusammen mit anderen VIPs wie Kim Virginia Hartung (28), Cora Schumacher (47) und Co. zog der Webstar gestern ins australische Dickicht. Bisher geht im Camp alles sehr harmonisch zu und die Stars verstehen sich blendend. Im Zuge dessen hielten einige direkt mal einen intimen Talk über Sex, Liebe und Vorlieben ab. Und Tim plauderte dabei aus, dass ihm einer seiner Mitstreiter gefällt.

Im Plausch mit Anya Elsner (20) und Sarah Kern (55) verriet der TikTok-Star, auf wen er im Lager einen kleinen Crush hat. "Ich finde ja Mike total geil", lässt der 23-Jährige leicht grinsend vor seinen Mitstreiterinnen raus. Mike Heiter (31) ist bei Tim also offenbar seit der ersten Sekunde auf dem Radar. "Ich finde ja leider immer so ein bisschen Baddies gut", gibt er zu, während er den Love Island-Star abscannt. Ihm gefällt wohl, was er sieht.

Später haute Tim vor den anderen Promis noch etwas raus: Vor dem Einzug ins Dschungelcamp hatte er nämlich noch mal Sex. "Ich hatte einfach einen zufälligen Kerl aus Australien", erklärte der "Gönn dir"-Interpret ganz unverblümt. Deshalb habe er auch zu Beginn so einen schönen Glanz auf dem Gesicht gehabt.

