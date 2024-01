Spicy-Talk: Twenty4tim hatte noch mal Sex vor dem Dschungel!

Twenty4tim (23) hält sich nicht zurück. Gestern fiel der Startschuss für die 20. Staffel des Dschungelcamps. Neben zwei Prüfungen bekamen die prominenten Camper auch sofort Zeit, sich im Camp einzurichten. Bevor es ins Bett ging, zeigten sich Sarah Kern (55), Anya Elsner (20), Lucy Diakovska (47), Cora Schumacher (47) und auch der TikToker in Plauderlaune. So verriet Tim, dass er sich vor dem Dschungelcamp nochmal amüsiert hat!

Am berühmt-berüchtigten Lagerfeuer kam bereits am ersten Abend die Frage auf, ob die Promis vor der Wildnis-Challenge nochmal das Bett mit jemandem geteilt haben. Tims Antwort lautete darauf: "Ich hatte einfach einen zufälligen Kerl aus Australien." Während seine Mitstreiter darüber ein wenig überrascht schienen, lächelte der Webstar zufrieden. "Deswegen hatte ich auch so einen schönen Glow vor dem Einzug", berichtete der 23-Jährige stolz.

Auch Cora machte in der ersten Folge gleich mal ein intimes Geständnis: Sie hat tatsächlich etwas mit dem Comedian am Laufen. "Der Olli, der aus Kölle. Ich kenne Oliver Pocher (45) schon seit 20 Jahren. Er hat gesagt, dass ich vorbeikommen kann und dann habe ich ihm mal die Tür geöffnet", berichtete die 47-Jährige.

Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

Twenty4tim im Dschungelcamp, 2024

Cora Schumacher im Dschungelcamp

