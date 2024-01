Julian Claßen genießt heftigen Luxusurlaub mit seiner Tanja

Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) gönnen sich eine Auszeit! Der YouTuber ist schon seit rund anderthalb Jahren ein Paar mit der ehemaligen Schwimmerin. Mittlerweile wohnen die zwei schon zusammen und kümmern sich auch liebevoll um die zwei Kinder, die Juli aus seiner Beziehung mit Bibi Claßen (30) hat. Nun genießen Julian und Tanja aber im luxuriösen Urlaub in Abu Dhabi Zeit für sich!

"So verrückt, was wir alles die letzten Tage hier erleben durften", schwärmt der 30-Jährige zu einer Reihevon Schnappschüssen mit seiner Liebsten. Die beiden posieren etwa auf einem roten Jet-Car im Meer, kuscheln in der Wüste oder am Strand. "Wir haben eine Desert-Safari-Tour gemacht, sind mit Jet-Cars auf dem Wasser gefahren [...] und jetzt gerade sitzen wir im Auto und sind auf dem Weg zur Ferrari World", führt Juli weiter von der Luxusreise aus.

Unterdessen hat die Ex des Webstars vor Kurzem ganz andere Töne angeschlagen. Bibi hat sich nämlich aus den sozialen Medien zurückgezogen und möchte nun ihren Account für tiefgründigere Themen nutzen. "Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen [...]. Ich lasse euch teilhaben, wenn ich mich danach fühle, ganz ohne Zwang und Verpflichtung, ohne auf Reichweite und Konkurrenz zu achten", teilte Bianca mit.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in der Wüste

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

