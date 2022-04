So kommt Marteria (39) zur Ruhe! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, startete mit seiner Musik total durch und stürmt die größten Bühnen des Landes. Neben dem ganzen Trubel und dem Rampenlicht hat der Rostocker aber auch eine ruhige Seite, die sehr naturverbunden ist und das Meer liebt. Jetzt sprach Marteria ganz offen darüber, wie er das stressige Leben als Musiker managt.

"Ich lebe halt mehr oder weniger mehrere Leben. Also einmal das dolle Party, 'gib ihm'-Leben", erklärte er bei dem Spotdreh für Fisherman's Friend. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass er auch sehr gerne für sich ist. "Ich bin ein Naturmensch, ich liebe es, in der Natur zu sein, ob es jetzt im Wald ist oder auf dem Wasser", verriet Marteria über sein anderes Leben.

Vor allem ein Hobby genießt der "Lila Wolken"-Interpret dabei am liebsten: Angeln! "Das Angeln ist so ein Ruhepol. In der Sekunde, wo ich mit dem Boot rausfahre, fällt eigentlich alles ab nach zehn Sekunden. Und das ist etwas sehr Besonderes, dieses Gefühl ist etwas, was ich mein Leben lang haben möchte", schwärmte er.

ActionPress Marteria im September 2019 in Berlin

Instagram / marteria Marteria, Sänger

Instagram / marfishing82 Marteria beim Angeln

