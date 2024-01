Lässig: Hollywood glänzt beim Sundance Film Festival 2024

Bei diesem Event versammeln sich die Stars. In den USA gilt das Sundance Film Festival als eines der wichtigsten Filmfestivals. Elf Tage werden mit spannenden Film- und Serienprojekten gefüllt. Das lassen sich die Promis natürlich nicht entgehen. Jedes Jahr erscheinen sie zahlreich im verschneiten Ort Park City zur Eröffnung. Und auch 2024 lockt der Auftakt des Sundance Film Festivals wieder jede Menge Hollywoodstars an!

Das inoffizielle Motto des diesjährigen Festivals scheint "Lässig" zu sein, denn die Stars verzichten auf ausgefallene Roben. Stattdessen präsentieren sich die meisten in eher lockeren Looks. Ganz vorne mit dabei ist Schauspieler Kieran Culkin. Er erscheint ganz in Schwarz mit Pulli und Jeans. Zusammen mit Kumpel Jesse Eisenberg (40) nimmt er an einer Eröffnungsveranstaltung teil – und der "Zombieland"-Darsteller setzt noch einen drauf: Er trägt eine bunte Windjacke und darunter ebenfalls Jeans und ein dunkles Hemd. Ähnlich bunt lässt es Robert Downey Jr. (58) angehen, als er zum Festival im US-Bundesstaat Utah ankommt – unter seinem braunen Mantel leuchtet nämlich eine kanariengelbe Hose.

Auch die Damen verzichten auf lange Kleider und perfekte Frisuren. Vor allem Kristen Stewart (33) wählt einen besonders schlichten Alltags-Look. Mit Jeans, gemustertem T-Shirt, Retro-Jacke und Turnschuhen bringt ihr Outfit einen Hauch 80er mit sich. Riley Keough (34) hingegen setzt eher auf etwas Unauffälliges: Sie kombiniert einen schwarzen Mantel mit einer leicht gemusterten Jeans. Jeans findet auch Julia Fox (33) gut und hüllt sich direkt vollständig in den Stoff. Breite Schulterpolster, ein langer Pelzmantel und ein Schleier auf dem Kopf verleihen ihrem Auftreten aber das gewisse Etwas.

Robert Downey Junior im Januar 2024

Kristen Stewart beider "Love Me"-Premiere auf dem Sundance Film Festival

Riley Keough beim Sundance-Film-Festival-Auftakt 2024

Julia Fox beim Sundance Film Festival im Januar 2024

