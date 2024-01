Septischer Schock: Ashley Park verbringt Silvester in Klinik

Ashley Parks (32) Start in das neue Jahr verlief nicht wie geplant. Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle in der Serie Emily in Paris bekannt. Dank des Netflix-Hits schloss sie nicht nur mit Hauptdarstellerin Lily Collins (34) eine enge Freundschaft, sondern lernte auch ihren Partner kennen: Sie verliebte sich während der Dreharbeiten in ihren Co-Star Paul Forman. Und er musste ihr Neujahr viel Kraft schenken: Ashley erlitt eine schwere Sepsis.

Auf Instagram berichtet Ashley ihren Fans von den harten Wochen um den Jahreswechsel. "Während meines Urlaubs von Dezember bis Neujahr entwickelte sich das, was als Mandelentzündung begann, zu einem kritischen septischen Schock, der mehrere Organe infizierte", erzählt die 32-Jährige. Mittlerweile gehe es ihr schon viel besser, was wohl an der fürsorglichen Pflege von Paul liege. Er wich ihr nämlich nicht von der Seite: "Du hast meine Ängste besänftigt und mich durch Krankenwagen, drei ausländische Krankenhäuser, zahllose Scans, Tests und Injektionen, unerträgliche Schmerzen und viel Verwirrung begleitet."

Aufmunternde Worte bekommt Ashley auch von ihrer Kollegin Lily. Entsetzt kommentiert sie den Post ihrer Freundin. "Ich kann mir das kaum ansehen, ohne zu weinen. Ich liebe dich, Schwester", schreibt die Britin. Auch sie sei dankbar, dass Paul so gut für ihre BFF sorgt. Sie könne es kaum erwarten, die beiden fest in den Arm zu nehmen.

Getty Images Ashley Park bei der Premiere von "Emily in Paris" in New York, 2022

Getty Images Paul Forman und Ashley Park in Paris, 2023

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

