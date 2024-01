Situation eskaliert: Dschungel-Kim und Mike zoffen sich

Der erste Streit lässt nicht lange auf sich warten! Aktuell befinden sich Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) im Dschungelcamp. Dabei kennen sich die Kontrahenten bereits: Gemeinsam nahmen sie an der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel teil – und kamen sich dabei ziemlich nahe. Ein Paar wurde aus Kim und Mike aber nie – im Gegenteil: Seit der Show sind die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen. Im Dschungel trafen sie erstmals wieder aufeinander – und schon jetzt eskaliert die Situation zwischen Kim und Mike!

"Seitdem wir hier sind, hast du mir schon 20 Seitenhiebe gegeben", stichelt der Ex von Elena Miras (31). Doch das lässt die 28-Jährige nicht auf sich sitzen: "Findest du, du warst immer korrekt zu mir? Du redest höflich, verhältst dich aber nicht höflich! Soll ich mal auspacken, dann wissen wir ja, ob ich dich wirklich kenne oder nicht!". "Ok, ich bin scheiße…", reagiert daraufhin Mike und beendet damit das Streitgespräch.

Schon kurz zuvor machte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin deutlich, dass sie mit ihrem Verflossenen endgültig abgeschlossen hat. "Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer super nett rüber", wetterte sie gegenüber ihrem Mitcamper Twenty4Tim (23).

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

RTL Cora Schumacher, Mike Heiter und Kim Virginia vorm Dschungelcamp

RTL Twenty4tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

