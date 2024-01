Sophie Turners Romanze mit Peregrine wird langsam ernst!

Er macht sie offenbar total glücklich! Im vergangenen Herbst gaben Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) nach einigen Spekulationen bekannt, sich scheiden zu lassen. Inzwischen sollen sowohl die Game of Thrones-Darstellerin als auch der Frontmann der Jonas Brothers wieder vergeben sein. Die Schauspielerin soll angeblich in dem Adelsspross Peregrine Pearson ihren Mr. Right gefunden haben. Und offenbar wird es zwischen ihnen immer ernster!

Paparazzi erwischten Sophie und Peregrine nun erneut zusammen: Dieses Mal unternahmen die beiden Turteltauben einen romantischen Abendspaziergang in London, wie Fotos zeigen, die E! News vorliegen. Und die zweifache Mutter wusste sich bei der Kälte zu wärmen. Denn ihr Begleiter legte liebevoll seinen Arm um sie, sodass sie sich eng an ihn schmiegen konnte. Während ihres Bummels lächelten die zwei immer wieder – offenbar hat es sie mächtig erwischt.

Doch wie denkt eigentlich Sophies Ex über ihre neue Liebe? "Zugegeben, es ist noch ein wenig zu früh, aber er hat keine Kontrolle über ihr Verhalten", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail. Laut der Quelle sei es für Joe am wichtigsten, dass es ihren gemeinsamen Töchtern gut gehe.

Sophie Turner, Schauspielerin

Sophie Turner, Schauspielerin

Joe Jonas und Sophie Turner, Met Gala 2022

