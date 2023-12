Heiße Küsse: Sophie Turner ist über beide Ohren verliebt!

Sie hat es wohl richtig erwischt! Vor einigen Monaten schockierten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihre Fans mit einer unschönen Nachricht: Das einstige Power-Couple lässt sich scheiden. Nach einem kleinen Rosenkrieg scheint die Schauspielerin aber mittlerweile wieder richtig happy zu sein. Sie datet nämlich angeblich den Adelsspross Peregrine Pearson. Und wie verliebt Sophie und Peregrine sind, zeigen sie nun ganz öffentlich!

Paparazzi erwischten das Paar vor wenigen Tagen bei einem romantischen Spaziergang. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die zwei ziemlich innig miteinander – eine wilde Knutscherei inklusive. Ganz offensichtlich sind die beiden mehr als nur gute Freunde, denn die einstige Game of Thrones-Darstellerin kommt an der Seite ihres neuen Freundes gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus.

Doch was sagt ihr Ex Joe zu der ganzen Sache? Ein Insider verriet erst kürzlich gegenüber dem Onlineportal, dass es für ihn schon schwer ist. "Zugegeben, es ist noch ein wenig zu früh, aber er hat keine Kontrolle über ihr Verhalten", gab die Quelle preis und fügte hinzu: "Was wichtig für Joe ist, ist das Wohlbefinden seiner Kinder und die Tour zu beenden, auf der er gerade mit seinen Brüdern ist."

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas, Sänger

