So lustig startet Junggesellinnenabschied für Leyla Lahouar

Für Leyla Lahouar (29) beginnt schon bald ein neues Kapitel in ihrer Beziehung mit Mike Heiter (33). Sie und ihr Dschungelcamp-Sweetheart geben sich diesen Sommer das Jawort. Doch vorab wird erst einmal ordentlich die Sau rausgelassen: Die Reality-TV-Bekanntheit verabschiedet ihr Single-Dasein. Der Start in ihren Junggesellinnenabschied verspricht bereits jetzt einiges an Spaß. "Ich war gerade auf Toilette und komme wieder und da sind einfach die kompletten Koffer mit meinen Bildern voll", lacht Leyla beherzt in einem Instagram-Video und zeigt einige Gepäckstücke, auf denen Abbildungen von Ausschnitten aus ihren TV-Teilnahmen wie dem Dschungelcamp und Promi Big Brother zu sehen sind.

Gemeinsam mit ihrem früheren Dschungelcamp-Begleiter und guten Kumpel Lucca Brand sowie einer Gruppe von Freunden gibt es direkt schon die ersten Getränke. Im Schlepptau haben sie natürlich auch die Leyla-Rollkoffer. "Der ganze Flughafen wird sich denken: 'Was ist das hier für eine kranke Olle?'", kichert die Verlobte von Mike weiterhin belustigt und ergänzt begeistert: "Aber das ist so geil, eine richtig lustige Idee."

Leylas Partner Mike hat seinen Junggesellenabschied bereits hinter sich. Ganz ohne Drama lief dieser aber nicht ab: Während der Ex von Elena Miras (33) mit seinen Jungs auf Ibiza feierte, bekam sein Schatz Nachrichten mit Fremdgehvorwürfen. Es folgte ein öffentlicher Streit, bei dem Leyla in Tränen ausbrach und gegen ihren Mike wetterte. Lange hielt der Zoff jedoch nicht an und beide konnten die Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Instagram / lucca.brand Leyla Lahouars Freunde Lucca und Co. posieren, Juni 2025

Instagram / leylalahouar Realitystars Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

