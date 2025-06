Wünscht sich Leyla Lahouar ein Namens-Tattoo von ihrem Mike?

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) gelten als eines der Traumpaare in der deutschen Reality-TV-Landschaft. In wenigen Monaten werden die beiden ihre Beziehung mit einer TV-Hochzeit krönen und schweben auf Wolke sieben. Etwa so sehr, dass sich Mike nun den Namen seiner Partnerin tätowieren lässt? Zumindest macht sie auf Instagram gewisse Anspielungen: "Wie gut passt das bitte? Mike hat hier eine Stelle frei und dann hab ich mir gedacht, das soll so sein! Das wäre der Gamechanger! Genau so auch, Schatz. Für die ewige Liebe."

Ob Leyla nur scherzt, es ernst meint oder ihre Worte etwa doch ein Seitenhieb gegen ihre Erzfeindin Kim Virginia Hartung (30) sind, ist Interpretationssache. Fakt ist jedoch, dass deren Verlobter Nikola Glumac (29) sich vor einer Weile ihren Namen im Gesicht verewigte – und nicht nur Lob dafür bekam. Zumindest wäre es nicht das erste Mal, dass Leyla gegen die Reality-TV-Bekanntheit schießt: Zuletzt warf sie ihr beispielsweise vor, auf ihren Namen Instagram-Follower gekauft zu haben.

Die Feindseligkeit der Medienpersönlichkeiten liegt schon über ein Jahr zurück: Die Ladys nahmen Anfang 2024 am Dschungelcamp teil, verstanden sich zunächst gut, doch dann kriselte es heftig. Grund dafür: kein Geringerer als Mike. Er und Kim hatten 2023 eine Romanze bei Are You The One – Reality Stars in Love – mehr wurde jedoch nicht aus den beiden. Stattdessen knisterte es zwischen ihm und Leyla im Dschungel, während Kim Virginia leer ausging – trotz Avancen von ihrer Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Realitystar Mike Heiter, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige