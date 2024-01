Wie süß: Barbara Meiers Tochter (3) will Erspartes spenden

Die Kleine weiß, was sie will! Barbara Meier (37) ist bereits stolze Mama von zwei Kindern. Mit ihrem Partner Klemens Hallmann bekam die Germany's Next Topmodel-Siegerin erst 2020 eine Tochter namens Marie-Therese, 2022 folgte dann die kleine Emilia Elise. Die Älteste hat in ihrem jungen Alter offenbar schon einen großen Sinn für Gerechtigkeit: Barbaras Tochter möchte ihr Erspartes am liebsten schon spenden!

RTL hat auf einem Charity-Event mit dem Model gesprochen. Dabei plauderte Barbara ein süßes Detail aus: "Ich habe meiner kleinen Tochter erzählt, dass wir heute hier hinkommen und Geld für den Umweltschutz sammeln. Und dann hat sie gesagt: 'Mama, ich habe ganz viel Geld in meiner Spardose, das brauche ich nicht dringend. Das kannst du auch nehmen.'" Offenbar will sich die Dreijährige auch schon engagieren und ihr Sparschwein teilen!

Erst kürzlich hatte die 37-Jährige im Promiflash-Interview zugegeben, dass sie und ihr Ehemann nicht mehr allzu viel Zeit für sich haben. Ab und zu helfen aber Oma und Opa aus: "Manchmal sagen meine Eltern: Heute Nacht dürfen die Kinder bei Oma und Opa übernachten, damit ihr auch mal Ruhe habt", merkte Barbara an.

Anzeige

AEDT Barbara Meier, August 2023

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Emilia Elise

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de