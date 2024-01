Dua Lipa ist frustriert: Sie ist mehr als nur ein Popstar!

Sie möchte für mehr stehen! Dua Lipa (28) ist ein gefeierter internationaler Superstar. Mit Hits wie "One Kiss" oder "Don't Start Now" stürmte die Britin mit albanischen Wurzeln die Charts. Auch in der Liebe scheint es bei der Musikerin nicht schlecht zu laufen: Aktuell soll sie mit Seriendarsteller Callum Turner (33) anbandeln. Doch Dua ist frustriert davon, wie sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird – denn sie stehe für mehr als ihr Aussehen oder ihre Hits.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin Rolling Stone gibt die Musikerin tiefe Einblicke in ihre Träume, Ängste und und berichtet davon, wofür sie stehen möchte. Vor allem stört die Sängerin die Oberflächlichkeit, mit der Künstlerinnen wie sie betrachtet werden: "Sie wollen nicht, dass du politisch bist. Sie wollen nicht, dass man klug ist. Es gibt so viel mehr über mich zu wissen, als das, was ich beruflich mache!" Diese eingeschränkte Sicht auf ihre Person scheint die 28-Jährige zu frustrieren: "Ich glaube, es geht darum, was die Leute von ihren Popstars überhaupt wissen möchten."

"Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt glauben würden, dass ich gerne lese", verleiht sie ihrer Kritik Nachdruck. Denn was viele nicht wissen: Die Sängerin ist eine echte Leseratte. Im Jahr 2023 gründete sie deshalb sogar ihren eigenen öffentlichen Buchclub.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa auf der Premiere von "Barbie" im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de