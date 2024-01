Nach Brustkrebs: Sarah Ferguson ist an Hautkrebs erkrankt

Es ist eine weitere Hiobsbotschaft für Sarah Ferguson (64). Im vergangenen Juni hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Die zweifache Mutter unterzog sich einer Mastektomie – den Eingriff soll sie gut überstanden haben. Doch sechs Monate später kam es zu einer weiteren Diagnose, wie jetzt erst bekannt ist: Bei Sarah wurde Hautkrebs entdeckt.

Wie The Sun berichtet, soll es sich bei der 64-Jährigen um eine aggressive Form des Hautkrebses handeln. Bei einem der Leberflecke, die bei dem Herausschneiden der Brust entfernt wurden, wurde ein malignes Melanom entdeckt. Bei dieser Art spricht man von einem bösartigen Tumor, der sich überwiegend auf der Haut zeigt. Sarah soll trotz dieser Diagnose "guter Dinge" sein. Allerdings war es zunächst ein großer Schock und "erschütternd" für sie. Derzeit soll sich Sarah in einer Klinik in Österreich behandeln lassen.

An Neujahr hatte sie einen Jahresrückblick via Instagram geteilt, in dem Sarah über die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres sprach. So zeigte sich die Britin noch äußerst positiv, als sie über ihre Diagnose schrieb: "Bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert. Ich habe den Brustkrebs besiegt."

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson in Venedig 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de