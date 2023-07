Nach Brustkrebs-OP: Sarah Ferguson wurde erstmals gesichtet!

Sie befindet sich wohl auf dem Weg der Genesung! Ende Juni war Sarah Ferguson (63) mit einer schwerwiegenden Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen: Bei der geschiedenen Ehefrau von Prinz Andrew (63) wurde Brustkrebs festgestellt. Folglich musste sich die britische Kinderbuchautorin wenig später einer Mastektomie unterziehen, bei der ihr die Brüste entfernt wurden. Seither erholt sich die Zweifachmama daheim. Jetzt wurde Sarah zum ersten Mal nach ihrer Operation gesehen!

Wie unter anderem The Sun berichtet, wurde die Herzogin von York am Sonntag bei einer Autofahrt mit Prinz Andrew gesichtet. Auf den Paparazzi-Schnappschüssen ist zu sehen, wie das einstige Ehepaar gemeinsam durch Windsor fährt. Die 63-Jährige schlüpfte in eine hellblaue Bluse und eine marineblaue Jacke. Bei dem Ausflug trug Sarah kein Make-up, ihre roten Haare waren in einem Zopf zusammengebunden. Ihr Ex-Mann entschied sich ebenfalls für ein hellblaues Hemd und eine khakifarbene Jacke.

Erst vor einer Woche enthüllte Sarah in der neuesten Folge ihres Podcasts "Tea Talks with the Duchess", dass sie sich zurück in den Alltag kämpfe und beschrieb die Krankheit sogar als einen Freund. "Ich finde es wirklich aufregend, diesen enormen Freund bei mir zu haben [...] und zwar in einem solchen Maße, dass es sich wie ein Schutzschild anfühlt", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass er da ist, um zu sagen: 'Wir schaffen das'."

Jason Dawson / Royalfoto Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2019

Getty Images Sarah Ferguson bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex von Prinz Andrew

