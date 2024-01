Nach Folge zwei: Wer ist aktuell der Dschungelcamp-Favorit?

Wer soll die Krone erobern? Seit zwei Tagen können die treuen Fans des Dschungelcamps ihre Stars wieder bei zahlreichen Ekelprüfungen und den Herausforderungen des australischen Buschs beobachten. Nach dem Einzug war die Meinung der Zuschauer eindeutig: Influencer Twenty4tim (23) hat die Nase vorn. Aber auch GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff (41) konnte schon viele Fan-Herzen erobern. Hat sich das Ergebnis nach Folge zwei etwa schon verändert?

Zumindest werden die Promis auch in der zweiten Sendung nicht mit Samthandschuhen angefasst: Tim und Kim Virginia Hartung (28) müssen in die Prüfung. Zu einem Football-Thema werden sie nicht verschont und müssen neben Ekelessen auch zahlreiche Insekten über sich ergehen lassen. Zu allem Übel gerät Kim dann auch noch in eine Diskussion mit ihrem ehemaligen Flirt Mike Heiter (31). Gleichzeitig wird es im Camp emotional: Schauspieler Heinz Hoenig (72) schwärmt bei Lucy Diakovska (47) von seinen Liebsten, Rennfahrer-Ex Cora Schumacher (47) packt über ihre schweren Familienverhältnisse aus. Und dann bricht auch noch in der Nacht Panik aus, denn Leyla Lahouar hat einen Frosch auf der Hängematte.

Andere Kandidaten gerieten in dieser Folge aber auch ein wenig in den Hintergrund. Fabio Knez besorgt Heinz einen Schuhanzieher. Fußballer David Odonkor (39) sitzt auf heißen Kohlen und möchte eigentlich gerne in die Prüfung. Felix hält sich diesmal ebenfalls zurück, ebenso wie Model Anya Elsner (20) und Unternehmerin Sarah Kern (55).

RTL / Stefan Thoyah Twenty4Tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter, Twenty4tim und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Fabio Knez, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

