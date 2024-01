Anya und David auf Schatzsuche: Kommt es zu einem Flirt?

Nutzt sie ihre Chance? Anya Elsner (20) sorgte zuletzt mit einem aufregenden Geständnis für Schlagzeilen: Das Show-Küken hatte einen Sextraum mit ihrem Dschungelcamp-Mitbewohner David Odonkor (39). Das Glück scheint auf ihrer Seite zu sein – denn das Model und der Ex-Fußballer dürfen sich auf eine gemeinsame Schatzsuche begeben. Das ist ihre Chance, David besser kennenzulernen – doch die lässt Anya wohl eher verstreichen...

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" sehen die Fans, dass die beiden ein gutes Team sind. Gemeinsam meistern sie die Aufgabe, um logisches Denken und Gleichgewicht mit Bravour – doch abgesehen von einer fröhlichen Umarmung und Bekundungen darüber, welch starke Teampartner sie an ihrer Seite haben, passiert nichts – kein Flirt, kein Kennenlernen. "Ja, das war auf jeden Fall jugendfrei", meint die Show-Moderatorin Angela Finger-Erben (43). Auch der Gast Julian Stoeckel (36) hat etwas mehr erwartet: "Ich dachte die schmeißt sich auf den drauf und sagt: 'David jetzt ist Schluss. Ich will dich, deine Anya.'"

Doch zurück im Camp sucht die 20-Jährige umgehend das Gespräch zu ihrer Verbündeten Kim Virginia. "Da ist etwas in der Luft. Ich fühle da was", erzählt sie. Jetzt heißt es erst mal abwarten. "Momentan liebe ich es so ein bisschen, mich auszuleben und das zu nehmen, was ich kriegen kann", verrät sie im Dschungel-Telefon.

