Das denkt Anya Elsners Papa über ihren Dschungel-Sextraum

Was sagt wohl ihr Papa dazu? Anya Elsner (20) sorgte schon vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp für Schlagzeilen, als sie ehrlich über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter erzählte. Sie glaubt, das gute Verhältnis zu ihrem Papa Michel ist ein Grund – und genau dieser begleitet seine Tochter nun in Australien. Obwohl sich Anya noch in keiner Prüfung beweisen musste, sorgte sie bereits für Aufsehen: Sie hatte einen Sextraum mit Campbewohner David Odonkor (39). Was denkt Michel über die Fantasien seiner Kleinen?

Im Interview bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" erzählt der Vater der 20-Jährigen, er habe das Sex-Geständnis mit "gemischten Gefühlen" aufgenommen. "Meine Güte, mein Kind. Ist die wahnsinnig? Was hat sie denn jetzt schon wieder gesagt...", habe er sich im ersten Moment gedacht. David sei zwar schon etwas alt – der einstige Fußballer ist 39 Jahre – aber: "Sie ist ein junges Mädchen, sie ist 20, sie ist verliebt. Mein Gott, dann soll sie das machen. Aber ich denke mal nicht, dass sie sich da was Ernsthaftes ausmalt." Dass Anya äußerte, es sei ihr egal, dass David in einer Beziehung sei, empfinde er allerdings als etwas "schwierig" – "das könnte für sie wieder böse enden."

Doch welches Ende wird das Ganze laut Michel nehmen – könnte daraus mehr werden? "Ich denke mal, der David Odonkor wird klare Kante zeigen. Der sagt: 'Mäuschen, alles gut und schön, aber das wird nichts'", erklärt der Vater des Camp-Kükens. Aber vorerst wolle er Anya die kleine Schwärmerei nicht nehmen.

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Model

