Geld verloren: Das sagen die "Are You the One?"-Kandidaten

Für sie nahm das Abenteuer in Thailand kein glückliches Ende. Die Kandidaten von Are You The One? hätten knapp 10.000 Euro pro Kopf gewinnen können. Am Ende schafften sie es jedoch nicht, alle Perfect Matches zu finden, und mussten ohne Preisgeld in den Flieger nach Deutschland steigen. Promiflash hat nachgehakt: So denken Lina, Jana und Co. jetzt über ihr Scheitern im Finale!

Für Jana war das Fiasko eine herbe Enttäuschung. "Ich bin ehrlich, ich habe dort einige Fehler gemacht, aber trotzdem saß ich am Ende mit meinem Perfect Match zusammen", erklärt die Krankenschwester im Promiflash-Interview. Hätten alle etwas besser aufgepasst, dann hätten sie gewinnen können. Sidar Sahin hingegen nimmt die Niederlage auf die leichte Schulter. "Das war mir tatsächlich nicht so wichtig. Ich bin nur glücklich über die Situation mit mir und Jana gewesen", betont er. Der Make Love, Fake Love-Kandidat weiß also, wo seine Prioritäten liegen.

Für eine ging es jedoch trotzdem mit gefüllten Taschen nach Hause: Kandidatin Lina verkaufte eine Matchbox-Entscheidung an Moderatorin Sophia Thomalla (34) und sackte 20.000 Euro Belohnung ein. Nach dem vermasselten Finale gaben viele ihr die Schuld. Die Stewardess sieht jedoch eher die Schusseligkeit ihrer Mitspieler als Problem: "Es gab Personen, die sich für 10.000 Euro in 20 Tagen keine zehn Namen merken konnten."

Anzeige

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / ballerlina Lina, Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de