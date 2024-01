Kurz vor seiner Operation: König Charles am Steuer gesichtet

Er zeigt sich ein letztes Mal. Zuletzt machte König Charles (75) mit beunruhigenden News auf sich Aufmerksam. Der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) muss in einer Klinik operiert werden. Noch in dieser Woche wird sich das britische Oberhaupt aufgrund seiner vergrößerten Prostata in ein Krankenhaus begeben. Seine royalen Verpflichtungen wird er daher für eine kurze Zeit pausieren müssen. Doch bevor er sich dem medizinischen Eingriff unterzieht, zeigt Charles sich noch mal in der Öffentlichkeit.

Der König wurde am Montagnachmittag beim Autofahren in der Nähe von Sandringham gesehen. Erst in der vergangenen Woche hatte er die News um seinen aktuellen Gesundheitsstatus öffentlich gemacht. Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen den 75-Jährigen, wie er in dicken grünen Wollhandschuhen der Kälte trotzt, als er auf sein Anwesen in Norfolk zurückfährt. Dabei blickte der Royal sichtlich konzentriert über das Lenkrad seines elektrischen Audis.

Nachdem nicht nur der Monarch, sondern auch Prinzessin Kate (42) ihre medizinischen Eingriffe zuletzt öffentlich gemacht hatte, sendeten auch Harry und Herzogin Meghan (42) ihnen beiden Genesungswünsche. Gegenüber The Mirror verriet ein Insider: "Der Herzog und die Herzogin haben beide Parteien auf unterschiedliche Weise kontaktiert, um ihnen ihre Besorgnis und ihre besten Wünsche zu übermitteln."

