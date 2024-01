Lustiger Clip: Travis Barker wirft Windeln durch den Raum

Travis Barker (48) scheint in der Rolle des Papas so richtig aufzugehen. Der Musiker und seine damalige Frau Shanna Moakler (48) hatten 2003 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Dem Sohnemann Landon (20) folgte zwei Jahre später eine Schwester namens Alabama (18). Im vergangenen Jahr erblickte dann in der Ehe mit Kourtney Kardashian (44) Kind Nummer drei das Licht der Welt. Nun beweist Travis seinem kleinen Rocky, dass er ein Alleskönner ist – auf lustige Art und Weise.

In einem TikTok-Video sieht man, wie sich der Schlagzeuger nach dem Windelwechseln die Zeit vertreibt. Während der The Kardashians-Star und sein Söhnchen in einem Sessel entspannen, ist Travis drauf und dran, das benutzte Wickeltuch in den dafür vorgesehenen Mülleimer am Ende des Raumes zu werfen – doch sein Basketball-Talent scheint nicht sehr erprobt. Dutzende Versuche und mehrere verzweifelte Gesichtsausdrücke später schafft er es dann doch. Der 48-Jährige reißt die Arme in die Luft, zeigt seine Mukkis und gibt seiner Kourtney anschließend einen Kuss. "Dein Vater kann alles, Rocky", kommentiert er seinen Clip.

So gut wie vor Rocky wollte Travis wohl auch vor seinen zwei älteren Kindern dastehen. Über die vergangenen Weihnachtsfeiertage verwöhnte der Blink-182-Drummer seine Sprösslinge mit zwei luxuriösen Geländewagen, die jeweils mit einer großen roten Schleife auf der Motorhaube dekoriert waren. Ein derartiges Präsent wird ihn wohl mindestens 135.000 Euro gekostet haben – pro Stück, versteht sich.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seinem Sohn Rocky

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Getty Images Travis Barker im April 2018

