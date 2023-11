Hatten Travis Barker und Kourtney Angst vor der Geburt?

Sie haben sich wohl Sorgen gemacht! Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) könnten aktuell wohl eigentlich nicht glücklicher sein. Nachdem sich der Musiker und die TV-Bekanntheit im vergangenen Jahr das Jawort gegeben hatten, wünschten sie sich sehnlichst ein gemeinsames Kind. Im Juni dieses Jahres verkündete der Keeping Up With The Kardashians-Star seine Schwangerschaft. Doch diese verlief nicht problemlos: Die große Schwester von Kim Kardashian (43) musste sogar operiert werden. Nun verrät eine Quelle, wie es Travis und Kourtney während des Schwangerschaftsendspurts ging!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, sollen die Turteltauben vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sprösslings unruhig gewesen sein: "Kourtney war schon Tage vor der Geburt im Krankenhaus. Kourtney und Travis waren gegen Ende sehr nervös, das war die unheimlichste Schwangerschaft, die sie je hatte." Doch ihr Ehemann sei wohl ihr Fels in der Brandung gewesen. "Travis war direkt an ihrer Seite und hat sie unterstützt", verrät der Informant weiter.

Während eine offizielle Bestätigung der Geburt ihres Sohnes Rocky 13 noch aussteht, meldeten sich in den vergangenen Tagen immer wieder Tippgeber und erklärten, dass ihr Nachwuchs bereits auf der Welt sei: "Kourtney und Travis geht es hervorragend, seit sie ihren Sohn nach Hause gebracht haben. Sie sind ein paar Tage länger im Krankenhaus geblieben, weil sie nach ihrem Gesundheitsschock im Sommer auf Nummer sicher gehen wollten", plaudert eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin aus.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

