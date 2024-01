Rassistisch geäußert? Fans entsetzt von Dschungel-Anyas Papa

Diese Aussage stößt einigen sauer auf. Derzeit kämpft sich Anya Elsner (20) neben den anderen Prominenten durch das Dschungelcamp. Ihre Begleitung in diesem Jahr ist ihr geliebter Papa, der schon bei Germany's Next Topmodel trotz Shitstorms an ihrer Seite war. Vor wenigen Tagen hatte Anya dann im australischen Busch einen Sextraum mit ihrem Mitstreiter David Odonkor (39) – aber was ihr Vater Michel Elsner zu der platonischen Liebschaft zu sagen hat, schockiert viele Fans!

In der Dschungelcamp-Aftershow "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wird Anyas Vater nach seiner Meinung gefragt, was er von dem Sextraum seiner Tochter hält. Dabei versucht er, einen Scherz zu machen. "Sie war ja jetzt drei Monate in Ägypten. Da hatte sie auch eine kleine Liebschaft gehabt – oder eine Verliebtheit, sage ich mal. Mit dem Mahmut. Und der Name hat sich dann doch schon verbessert, aus Mahmut wurde David. Da bin ich schon mal glücklich. Das finde ich schon mal toll", meint Papa Michel. Der Reporter fragt daraufhin verdutzt nach – weiter erklärt Michel seine Aussage aber nicht.

"Die widerliche Aussage von Anyas Vater in 'Die Stunde danach'. Ich erwarte Konsequenzen von RTL! Diese Tage gehen Millionen Menschen gegen Rassismus auf die Straßen und wie man hier sieht, ist es bitternötig!", regt sich danach eine Zuschauerin auf X auf. "Das ist nicht sein Ernst?!", meint ein anderer Fan auf der Plattform. RTL hat bislang noch nicht auf den Rassismus-Vorwurf reagiert.

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

