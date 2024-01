Ungeeignet: Darum kann Prinzessin Kate noch nicht nach Hause

Prinzessin Kate (42) bleibt aus gutem Grund im Krankenhaus. Vor ein paar Tagen entsetzte die Nachricht, die Frau von Prinz William (41) sei operiert worden, die Royal-Fans. Die dreifache Mutter habe sich einer OP am Bauch unterziehen müssen und genese derzeit in der Klinik, bestätigte der Palast. Voraussichtlich werde sie bis zu zwei Wochen in der London Clinic bleiben. Doch Fans fragen sich, warum Kate sich derzeit nicht zu Hause erholen kann.

Der royale Journalist Michael Cole erklärt gegenüber GB News, warum Kate vorerst nicht zurück in ihr eigenes Haus kann. Denn feststeht, dass sie erst in einigen Tagen entlassen wird, wenn es ihr vermutlich schon deutlich besser gehen wird. Zusammen mit William wird sie wieder das Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor beziehen. "Ich denke, sie wird dortbleiben, weil die Kinder in der Schule sind und sie in der Nähe ihrer Kinder sein möchte. Es ist kein absolut idealer Ort", erklärt der Experte. Naheliegend ist, dass Kate so lange im Krankenhaus ist, weil das Haus eigentlich ungeeignet ist.

Zuvor gab es schon Theorien, weshalb Kate die Klinik vorerst nicht verlassen kann. Die Medizinerin Dr. Zoe Williams hatte eine Erklärung. "Zwei Wochen Krankenhausaufenthalt sind länger, als wir normalerweise erwarten würden, aber sie hat kein normales Leben. Sie ist die zukünftige Königin, also sind die Ärzte besonders vorsichtig", erklärte sie gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch der Nottingham Trent University

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de