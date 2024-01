Wollen Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bald zusammenziehen?

Wagen sie den nächsten Schritt? Während Germany Shore hatte es bei Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni gefunkt. Im November des letzten Jahres machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Für die Liebe ist die Influencerin ihrem TV-Hottie bereits in seine Heimat gefolgt – an die Côte d’Azur in Frankreich. Wie geht es jetzt bei den Turteltauben weiter? Ziehen Paulina und Tommy etwa bald zusammen?

Diese Frage hat einen Fan wohl brennend interessiert. In ihrer Instagram-Story gibt Paulina nun die Antwort: "Ich finde, so was hat keine Eile." Sie würden aktuell das Beste aus beiden Welten genießen. "Wir sind ständig beieinander, aber ich habe halt auch noch meine eigene Wohnung", berichtet die einstige Ex on the Beach-Kandidatin über die aktuelle Wohnsituation des Paares. Darüber hinaus plane sie bereits, Eigentum zu erwerben.

In der Zukunft steht einer gemeinsamen Bleibe also im Prinzip nichts im Wege. Für eine Sache ist Paulina aber definitiv noch nicht bereit: Die sich hartnäckig haltenden Schwangerschaftsgerüchte dementierte die Ex von Yasin Mohamed (32) vor wenigen Tagen entschieden.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Star

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

