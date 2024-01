Dschungel-Aus: Ist Cora doch wegen Ralf Schumacher gegangen?

Spitzt sich die Situation jetzt etwa zu? In diesem Jahr begab sich Cora Schumacher (47) im Dschungelcamp auf das Abenteuer ihres Lebens. Doch ihr Kampf um die Krone war nicht von langer Dauer. Bereits nach wenigen Tagen ruft die TV-Persönlichkeit überraschend den allbekannten Spruch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Letztlich nannte sie ihre Gesundheit als Grund für den plötzlichen Auszug. Doch steckt vielleicht noch mehr dahinter? Verließ Cora wegen ihres Ex Ralf Schumacher (48) den Dschungel?

Noch während ihres Aufenthalts im australischen Busch packte die 47-Jährige über ihre gescheiterte Ehe mit dem ehemaligen Rennfahrer aus. Das könnte Konsequenzen mit sich gezogen haben, meint Strafverteidiger Burkhard Benecken gegenüber RTL: "Cora hat sich in der ein oder anderen Passage um Kopf und Kragen geredet, das vielleicht in dem Moment gar nicht so gemerkt und dann hinterher gedacht hat 'Oh Gott, was habe ich da erzählt." Er hält es daher auch für möglich, dass sich Cora aus Angst vor einer saftigen Klage von Ralf frühzeitig "aus dem Dschungel verabschiedet hat."

Aktuell muss Cora neben der potenziellen Klage ihres Ex jedoch noch einen weiteren Rückschlag einstecken. Denn wegen ihres freiwilligen Exits aus der TV-Show wird sie auf eine ordentliche Stange Geld verzichten müssen. Das ging aus dem Dschungelvertrag hervor, der Bild vorlag. Demnach soll ihr voraussichtlich mindestens ein Viertel ihrer Gage verwehrt bleiben.

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

