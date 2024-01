Kampfansage: Fabio Knez will im Dschungel "alles schlucken"

Fabio Knez hat große Pläne! In wenigen Tagen flimmert eine weitere Staffel des beliebten TV-Formats Dschungelcamp über die Bildschirme. In diesem Jahr sind erstmals viele Reality-TV-Persönlichkeiten, wie Kim Virginia Hartung (28) oder auch Mike Heiter (31) mit von der Partie. Diese beiden und Fabio kennen sich von Are You The One – Reality Stars in Love. Im australischen Busch erwarten den Staubsaugerverkäufer zudem Prüfungen und Tiere. Fabio ist im Dschungel jedoch zu allem bereit.

Im Bild-Interview plaudert der 30-Jährige über seine Ängste: "Nur Hausstaubmilben und Bettwanzen" könnten ihm Sorgen bereiten. Trotzdem zeigt sich Fabio kampfeslustig: "Bei Dschungelprüfungen kann und werde ich alles schlucken." Vor seinen Mitcampern wolle er sich nicht in Acht nehmen. Im Gegenteil: "Ich denke nicht, dass sich jemand mit mir anlegen will – so lebensmüde wird keiner sein."

Unterstützung vor Ort bekommt er von seiner Herzdame Darya Strelnikova. "Ich werde ihn gemeinsam mit seiner Schwester begleiten und bin schon auf unsere Zeit vor Ort sehr gespannt", verriet die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview. Einer erfolgreichen Teilnahme am beliebten Format stehe laut der Blondine nichts im Wege: "So wie ich ihn kenne, ist er hart im Nehmen und wird alle Prüfungen mit Bravour bestehen."

Fabio Knez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / darya Fabio Knez und Daria Strelnikova

