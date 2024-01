Nach Ex Ioans Verlobung: Alice Evans bricht ihr Schweigen

Sie meldet sich zu Wort. Im Jahr 2007 hatten sich Ioan Gruffudd (50) und Alice Evans (52) das Jawort gegeben. Jedoch war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit: 2021 trennten sich die beiden voneinander und lieferten sich anschließend einen regelrechten Rosenkrieg. Doch liegt das inzwischen hinter ihnen. Der "King Arthur"-Darsteller ist sogar wieder in festen Händen und gibt erst vor Kurzem seine Verlobung mit Bianca Wallace bekannt. Nun meldet sich auch seine Ex-Frau Alice erstmals nach der Verkündung im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account reagiert die Schauspielerin auf einige Kommentare ihrer Fans. Auf die Frage, wie es ihr und ihren beiden Töchtern derzeit gehe, antwortet Alice: "Uns geht es gut." Dabei macht die 55-Jährige auch deutlich, wer genau ihr in der schweren Zeit offenbar eine große Stütze war – ihre Hündin Emma. "Es ist erstaunlich zu sehen, was sie für die Mädchen getan hat – wie Emma Positivität, Liebe und Sicherheit in ihr Leben gebracht hat. Ich bin so froh, dass wir sie bekommen haben!", schwärmt die zweifache Mama von ihrem Vierbeiner.

Während es der "102 Dalmatiner"-Darstellerin nach ihrem Scheidungskrieg mit Ioan offenbar deutlich besser geht, ist dies auch bei ihrem Ex der Fall. Mit einem süßen Bild im Netz machten er und seine neue Partnerin ihre Verlobung im Netz ganz offiziell. "Das Wertvollste ist passiert", schrieben sie zu einem Schnappschuss, auf dem Bianca stolz ihren Diamantring präsentierte.

Anzeige

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, 2015

Anzeige

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Januar 2024

Anzeige

Überrascht es euch, dass Alice sich nur kurz nach Ioans Verlobung im Netz zu Wort meldet? Nein, damit habe ich ehrlicherweise gerechnet. Ja, ich habe es absolut nicht kommen sehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de