Dschungel-Offenbarung: Twenty4tim braucht Personenschutz!

Twenty4tim (23) kennt auch die Schattenseiten des Berühmtseins! Seit einigen Jahren ist der Influencer nicht mehr aus dem Netz wegzudenken. Egal ob lustige Videos in schrillen Outfits oder Musik, die es sogar bis in die Charts schafft – Tim unterhält auf ganzer Linie. Aktuell zeigt er im Dschungelcamp, was für ein einfühlsamer Mensch er ist. Doch in Down Under schlägt er auch mal ernstere Töne an: Tim braucht schon seit Jahren einen Bodyguard!

"Für meine Art und für mein Dasein werde ich seit meiner Kindheit beleidigt und bedroht. Weil ich nicht maskulin bin, macht das die Leute aggressiv. Ich will nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht", verrät der 23-Jährige im Dschungeltelefon. Auch seine Mama Tina wurde schon auf offener Straße beleidigt, weswegen die beiden "fast immer mit Security aus dem Haus" gehen.

Auch wenn Tim privat mit viel Hass konfrontiert wird, ist ihm die Unterstützung seiner Fans im Dschungel sicher: Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. Januar, 17:40 Uhr] geht hervor, dass er weiterhin der Zuschauerliebling bleibt: Von insgesamt 3.436 Teilnehmern stimmten 904 Personen (26,3 Prozent) für die Netzbekanntheit ab. Einer ist Tim aber dicht auf den Fersen: Mit nur neun Stimmen Unterschied liegt Fabio Knez mit 895 Votes und somit 26,0 Prozent auf dem zweiten Platz.

RTL / Stefan Thoyah Twenty4tim im Dschungelcamp, 2024

Getty Images Twenty4tim, Netzbekanntheit

Getty Images Twenty4tim, Influencer

