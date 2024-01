Familientrip: Heidi Klum besichtigt Colleges mit Sohn Henry

Heidi Klum (50) zeigt ihre fürsorgliche Seite. Lange hielt sie ihre Kids medial unter Verschluss. Zuletzt lockerte das Model aber die Regeln und ließ den Nachwuchs sogar mit Papa Seal (60) auf den roten Teppich. Nach Leni (19) ist bereits ihr zweiter Sprössling 18 Jahre alt geworden. Dementsprechend heißt es für Sohnemann Henry jetzt: auf zum College! Henry und Mama Heidi sind jetzt gemeinsam auf Uni-Tour!

Die vierfache Mutter teilt ein kurzes Video mit ihren Fans auf Instagram: Zu sehen sind sie und Henry auf den Straßen New Yorks. "Was ich an meinen freien Tagen mache? Wir touren durch Colleges", schreibt sie zu dem kurzen Clip. Kurz darauf sitzen die beiden mit Tochter Leni, die mittlerweile in New York wohnt, beim Abendessen in einem italienischen Restaurant. Auch das dokumentierte Heidi fleißig im Netz, unter anderem mit einem süßen Selfie des Trios.

Ob Henry es seiner älteren Schwester gleichtut und ein Studium im Big Apple beginnt? Vor rund anderthalb Jahren verschlug es das Model bereits in die Metropole – eine Entscheidung, die es wohl bisher nicht bereut hat. "Das Leben in New York ist großartig", berichtete sie beim Launch ihrer Fila-Kampagne im vergangenen Jahr.

Instagram / heidiklum Henry und Heidi Klum in New York City

Instagram / heidiklum Tochter Leni, Mama Heidi Klum und Sohn Henry

Instagram / leniklum Leni Klum, April 2023

