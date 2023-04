Bei Mama Heidi ausgezogen: So geht es Leni Klum in New York

Leni Klum (18) genießt ihr Leben als Studentin! Die Tochter von Heidi Klum (49) startet seit einigen Jahren ganz wie die Mama als Model durch. Im vergangenen Jahr begann ein weiterer Lebensabschnitt für die Beauty – sie zog von zu Hause aus und fing ein Innenarchitektur-Studium in New York an. Nun lebt Leni ohne ihre Familie in der Metropole – und scheint sich dort auch total wohlzufühlen!

Beim Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann sprach die 18-Jährige über ihr Studium im Big Apple. "Das Leben in New York ist großartig. Ich liebe es absolut. Ich war so aufgeregt umzuziehen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es dort so viel zu machen gibt. Im Moment vermisse ich Los Angeles nicht allzu sehr", erklärte Leni. Ihre erste Nacht alleine habe sie auch besonders gefeiert: "Ich bin wirklich lange aufgeblieben, weil ich wusste, dass meine Mutter nicht sagen würde: 'Zeit zum Schlafen.' Und ich glaube, ich hatte Chips zum Abendessen."

Mama Heidi kann es aber offenbar trotzdem nicht lassen, für ihre erwachsene Tochter und deren Mitbewohnerin zu sorgen: "Sie liebt es, uns Lebensmittel zu schicken. Neulich bekam ich eine Nachricht und schaute vor die Tür. Da waren 25 große Tüten mit Lebensmitteln", hatte die Studentin vor Kurzem im Interview mit People erzählt.

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

Billy Bennight/AdMedia/ Action Press Leni Klum bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum im Juli 2022

