"Grausam": Penélope Cruz erlaubt ihren Kindern keine Handys

Das möchte Penélope Cruz (49) ihren Kindern nicht antun! Die Schauspielerin ist stolze Mutter von zwei Sprösslingen. Zusammen mit ihrem Gatten Javier Bardem (54) hatte sie 2011 Sohnemann Leonardo (13) begrüßen dürfen. 2013 folgte dann Töchterchen Luna (10). Und das Mutterdasein ist etwas, das dem Hollywoodstar richtig Freude macht. Deshalb will sie ihre Kinder wohl auch vor schlechtem Einfluss schützen: Penélope erlaubt ihren Kindern keine Handys!

Und dafür hat sie auch einen guten Grund, denn offenbar sieht Penélope in den Mobilgeräten eine Gefahr für ihren Nachwuchs. "Es ist einfach, manipuliert zu werden, besonders wenn sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Und wer zahlt den Preis dafür? Nicht wir, nicht unsere Generation, die vielleicht mit 25 Jahren gelernt hat, wie ein BlackBerry funktioniert. Es ist ein grausames Experiment an Kindern, an Teenagern", erklärt die 49-Jährige im Elle-Interview ernst. Entertainment bekommen ihre Kids zu Hause vor allem durch die lustigen Einlagen von Papa Javier.

Dass Mutter zu sein für sie das Wichtigste ist, erklärte Penelope 2002 im Gespräch mit Vogue. Doch eine Umstellung sei es dennoch gewesen. "Die radikalste Veränderung, die ich je erlebt habe, war, Mutter zu werden", betonte die Fluch der Karibik-Darstellerin. Ihre Familie habe immer ihre oberste Priorität, egal wie wichtig ein Filmprojekt sei.

