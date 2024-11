Johnny Depp und Penélope Cruz "perfekt" für neuen Actionfilm

Johnny Depp (61) meldet sich zurück auf der großen Leinwand und sorgt mit einer aufregenden Ankündigung für Begeisterung: Johnny und Penélope Cruz (50) sind die beiden Hauptdarsteller im neuen Actionthriller "Day Drinker". Der Film, unter der Regie von Marc Webb (50), erzählt die Geschichte eines Barkeepers, der auf einem Kreuzfahrtschiff eine geheimnisvolle Fremde trifft. Diese Begegnung führt sie in ein gefährliches Netz krimineller Machenschaften, bei dem ihre Schicksale untrennbar miteinander verbunden werden.

Die Produktion von "Day Drinker" hat laut Kino.de bereits hohe Wellen geschlagen, nicht zuletzt wegen der hochkarätigen Besetzung und des erfahrenen Regisseurs Marc Webb. Marc ist bekannt für "The Amazing Spider-Man" und bringt sein Können im Action-Genre nun in "Day Drinker" ein. Adam Fogelson, Vorsitzender von Lionsgate, äußerte sich begeistert über das Projekt: "'Day Drinker' kombiniert ein hochgradig kommerzielles Konzept mit wilden, unerhörten Wendungen, die in einer unglaublichen Welt spielen, und es gibt keinen besseren Filmemacher als Marc oder zwei perfekter besetzte Schauspieler als Johnny und Penélope, um diese Welt zum Leben zu erwecken."

Johnny und Penélope sind kein unbekanntes Duo in Hollywood. Ihre erste Zusammenarbeit fand in dem Film "Blow" statt, in dem sie ein Paar in der Drogenszene der 70er-Jahre spielten. Ihre Chemie auf der Leinwand führte sie erneut zusammen in Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten, wo Penélope als die schlagfertige Angelica an der Seite von Johnny Depps ikonischem Captain Jack Sparrow auftrat. In die Rolle wird er vielleicht noch einmal schlüpfen. In "Mord im Orient Express" standen Johnny und Penélope ebenfalls gemeinsam vor der Kamera. Abseits des Rampenlichts verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft.

©2011 RAMEY PHOTO Johnny Depp und Penélope Cruz im Mai 2011

Getty Images Johnny Depp und Penélope Cruz beim Fototermin für "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten"

