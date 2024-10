Salma Hayek und Penélope Cruz posieren Händchen haltend

Salma Hayek (58) und Penélope Cruz (50) erobern die Stadt, die niemals schläft, im Sturm! Die beiden "Bandidas"-Co-Stars erschienen am Dienstag Hand in Hand auf dem roten Teppich der 14. Innovator Awards im Museum of Modern Art in New York City. Während Penélope in einer funkelnden silbernen Robe mit gewagtem Beinschlitz und eleganten Riemchenabsätzen glänzte, setzte Salma auf ein rotes, trägerlosen Abendkleid mit bodenlanger Silhouette und betonter Taille. Die beiden Schauspielerinnen strahlten vor den Kameras und ergänzten sich in ihren glamourösen Looks perfekt.

Der Frauenpower-Auftritt kommt passend zu Salmas neuer Rolle in Angelina Jolies (49) Film "Without Blood", der auf dem Buch von Alessandro Baricco aus dem Jahr 2002 basiert. Im Gespräch mit People lobte der "Frida"-Star Angelinas Regiearbeit: "Es war für mich eine lebensverändernde Erfahrung." Die Zusammenarbeit mit der Filmproduzentin habe ihr als Schauspielerin neue Facetten an sich selbst gezeigt. "Ich war so stolz auf mich und überrascht, wie leicht mir Dinge fielen, die ich nicht für möglich gehalten hätte", erklärte sie dazu auf dem Toronto International Film Festival. Besonders beeindruckt habe sie die "warmherzige und großzügige Art" der gebürtigen Kalifornierin. "Sie war emotional in jedem Moment für uns da. Sie leitete das Set wie eine Familie", schwärmte Salma.

Voller Stolz berichtet die "From Dusk Till Dawn"-Darstellerin auch über die Zukunftspläne ihrer Tochter Valentina (17) – die sich, ähnlich wie ihre berühmte Mama, eine Karriere in der Filmwelt wünscht. In der "Today"-Show verriet Salma, dass die Influencerin eine Kombination aus Politikwissenschaft und Filmwissenschaft studieren möchte. Der Filmbereich allein reiche ihr jedoch nicht aus: "Sie will Regisseurin werden, aber das nicht studieren, weil sie sagt: 'Das liegt mir im Blut. Ich möchte Zeit damit verbringen, etwas Komplexeres zu lernen'", erzählte Salma. Valentina folgt damit ihrem ganz eigenen Weg, der laut ihrer Mutter großes Potenzial für die Filmindustrie birgt.

Getty Images Salma Hayek beim Toronto International Film Festival 2024

Getty Images Valentina Paloma Pinault und Salma Hayek bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

