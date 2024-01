GZSZ-Stars unterstützen Dschungelcamper Felix von Jascheroff

Felix von Jascheroff (41) kann auf die Rückendeckung seiner GZSZ-Kollegen zählen! Seit einigen Tagen beweist sich der Schauspieler nun schon im Dschungelcamp. Dort ist er bisher eher ruhig – hat aber bereits die Oberhand in Sachen Kochen. Bei den Zuschauern ist der GZSZ-Darsteller sehr beliebt: In einem aktuellen Voting schafft er es auf Platz drei der Dschungel-Favoriten. Und auch die GZSZ-Kollegen stehen voll hinter Felix!

"Ich feuere natürlich Felix an. Ich finde es supermutig, dass er das macht und ich bin auch neugierig", erklärt Susan Sideropoulos (43) im Promiflash-Interview. Der TV-Star wirke zwar introvertiert, sei aber ein total lustiger und lässiger Kumpeltyp, der zu Überraschungen fähig sei: "Ich finde es spannend, was da passiert." Das sieht auch Raúl Richter (36) so, der im Dschungelcamp 2020 selbst auf Platz fünf landete. "Natürlich drücke ich Felix die Daumen, weil ich ihn auch persönlich kenne", betont er.

An einen Sieg seines Serienkollegen glaubt Raúl aber dennoch nicht. "Klassischerweise gewinnt auch keiner von GZSZ. Wir sind immer zwar unter den ersten fünf, aber weiter schaffen wir es nicht", stellt er gegenüber Promiflash eine eher negative Prognose.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Felix von Jascheroff bei der Dschungelprüfung

Getty Images Raúl Richter bei der "Goldene Bild der Frau"-Preisverleihung

