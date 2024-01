"Leyla nehmen": Schiebt Kim nun Eifersuchtsszene wegen Mike?

Die Diskussion geht weiter! Im Dschungelcamp geraten derzeit Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) immer wieder aneinander – inklusive heftigen Vorwürfen. Die Influencerin meint, dass ihr Ex-Flirt ein Lügner sei. Er denkt dasselbe über sie und so drehen sie sich im Kreis. Doch jetzt gibt es einen neuen Streitgrund: Denn Mike versteht sich gut mit Mitcamperin Leyla Lahouar (27). Rastet Kim deswegen bald aus?

Leyla und der Ex von Elena Miras (31) unterhalten sich am Wasser – Kim schmeckt das wohl gar nicht: "Checkst du ab für deine Masche?" Dass sie das lockere Gespräch zwischen Mike und der Ex on the Beach-Bekanntheit stört, stört wiederum die anderen beiden: "Hä, wir können doch reden?", betont Leyla genervt. Im Einzelinterview verrät der Fame-Fighting-Star dann ein pikantes Geheimnis: "Wenn du mich fragen würdet, Kim oder Leyla, würde ich Leyla nehmen!"

Kim glaubt aber nicht, dass Mikes Interesse echt ist. "Deine Masche, dass du eine Datingshow machen willst", wirft sie ihm vor – und das alles vor Leyla, die die Situation sehr "unangenehm" findet. Sie ist sicher: Kim ist noch nicht über Mike hinweg und reagiert aus diesem Grund über. "Ich werde auf jeden Fall weiter mit Mike reden", stellt sie abschließend klar.

Anzeige

RTL Dschungelcamperinnen Kim Virginia und Leyla Lahouar

Anzeige

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de