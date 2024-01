Lieber zu OnlyFans? Cathy Hummels teilt erneut Nackt-Pics

Cathy Hummels (35) zeigt gerne, was sie hat! Die Ex von Mats Hummels (35) zierte nicht nur das Cover des Playboys, sondern teilt auch auf ihrem Social-Media-Profil fleißig freizügige Schnappschüsse von sich. In der Vergangenheit musste sie dafür von ihren Followern viel Kritik einstecken. Das scheint sie nicht abzuschrecken – denn Cathy polarisiert erneut mit einem gewagten Posting im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Influencerin vor einigen Stunden eine pikante Bilderstrecke. Auf den Fotos posiert Cathy nackt und bedeckt nur die nötigsten Stellen mit einem Handtuch. Ein User echauffiert sich über ihr Auftreten auf der Plattform: "Ich finde es mittlerweile sehr fragwürdig, was du hier im Netz teilst. Es ist nicht das passende Format. Da wirst du bei OnlyFans besser aufgehoben sein." Ein weiterer Follower sieht das ähnlich: "Wieso immer solche Bilder? Hast du nicht nötig."

Einige Fans nehmen die Unternehmerin wiederum in Schutz: "Wenn es euch alle stört, dann entfolgt ihr doch. Cathy, du siehst toll aus und kannst dich zeigen!" Dem schließt sich ein weiterer User an: "Cathy, deine Kritiker sind nur neidisch." Auch Cathy scheint sich von solchen Kommentaren nicht unterkriegen zu lassen. "Ich mache, was ich richtig finde, da bin ich sehr stolz drauf", äußerte sie sich in einem vergangenen Interview zur Kritik an ihrer Freizügigkeit.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2023

