Melody Haase sicher: Kim fährt im Dschungel Zickentaktik

Melody Haase (29) meint, Kim Virginia Hartungs (28) Taktik durchschaut zu haben! Seit Freitagabend müssen sich wieder zahlreiche Promis im australischen Urwald beweisen: Im Dschungelcamp warten harte Prüfungen und das Miteinander im Camp auf Stars wie Heinz Hoenig (72) und Fabio Knez. Es dauerte nicht lang, bis im Camp die ersten Fetzen flogen: Kim teilte gut gegen Mike Heiter (31) aus. Die Streitereien gefallen einer Person überhaupt nicht: Melody findet, Kim ist im Dschungel extra zickig.

Zu Beginn des Bild-Interviews stellt das DSDS-Sternchen klar, dass es auf Mikes Seite steht. "Sie hat auch schon mal über mich schlecht geredet und ich kannte die Frau gar nicht, bis es mir zugetragen wurde", erinnert sich Melody und fügt hinzu: "Dafür ist sie ja auch da drin." Kim wisse natürlich um die große Reichweite des Dschungels. "Die nutzt sie und deswegen macht sie das extra, aber das extra dick auftragen und extra zickig sein, das mag ich nicht."

Im vergangenen Jahr wäre Melody fast selbst in den Dschungel gezogen – allerdings war sie nur Ersatzkandidatin. In einem Promiflash-Interview hatte die Influencerin bereits 2019 von der TV-Show geschwärmt: "Dschungelcamp finde ich total super." Melody glaube, dass es viele Leute gebe, die "echt schadenfroh" wären, wenn sie selbst ins Camp ziehen würde. "Den Gefallen würde ich ihnen gerne tun – also ich wäre auf jeden Fall für so etwas zu haben", hatte die 29-Jährige deutlich gemacht.

