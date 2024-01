Schwere Kindheit: Kim Virginia hatte gewalttätigen Vater!

Das geht ihr bis heute sehr nah. Kim Virginia Hartung (28) kämpft in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel um den Sieg und die Krone, die dem Gewinner winkt! Dass der Weg dahin nicht nur körperlich, sondern auch mental an den Nerven zerrt, muss die Influencerin nun erfahren. Durch ein Gespräch mit Leyla Lahouar (27) wird sie nämlich an ihre schwere Kindheit erinnert: Kims Vater war ihr gegenüber gewalttätig!

An Tag fünf erklärt sie am Lagerfeuer: "Ich hatte einen sehr handgreiflichen Vater, der mich über den Boden geschliffen oder getreten hat! Das war ein Dauerzustand, bis ich zwölf war!" Sie sei sogar bestraft worden, wenn sie Tränen zeigte. "Das hängt im Nacken, wenn man so erzogen wurde. Man denkt, dass ich kaltherzig bin. Weil ich immer etwas abbekommen habe, wenn ich geweint habe, fällt es mir schwieriger [Gefühle zu zeigen]. Ich bin so stark geworden, weil ich stark sein musste", äußert sich Kim unter Tränen.

Und die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist nicht die Einzige im Camp, die in der Vergangenheit Gewalt erfahren musste. So öffnete sich auch Leyla über ihre traurige Ex-Beziehung: Damals habe ihr Freund – mit dem sie sechs Jahre lang zusammen war – versucht, die TV-Bekanntheit mit einem Kissen zu ersticken. Außerdem sei er ebenfalls handgreiflich ihr gegenüber gewesen.

RTL Dschungelcamperinnen Kim Virginia und Leyla Lahouar

RTL Kim Virginia Hartung an Tag zwei im Dschungelcamp 2024

Dchungelcamp, RTL Leyla Lahouar bei ihrer dritten Dschungelprüfung

