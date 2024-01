Spinnen-Zoff: Stehen Dschungelfans hinter Anya oder Sarah?

Dass im Dschungelcamp jede Menge Krabbeltiere leben, durfte mittlerweile auch Anya Elsner (20) feststellen. An Tag fünf wurde die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin von einer Spinne überrascht und so richtig aus der Fassung gebracht. Als sich ihre Mitstreiterin Sarah Kern (55) mit beruhigenden Worten einbringt, macht ihr das Camp-Küken eine Ansage – und das kommt bei den Zuschauern gar nicht gut an!

Die Fans wissen, Sarah konnte die Heulattacke des Models zwar nicht nachvollziehen, ging aber dennoch auf sie zu, um zu beruhigen. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 24. Januar, 12:28] wird deutlich: 1.968 (92 Prozent) von insgesamt 2.140 Teilnehmern können Anyas Reaktion nicht nachvollziehen und finden, sie übertreibt total. 172 Personen (8 Prozent) wiederum können verstehen, warum sie die Unternehmerin angeht und finden, dass deren Worte in diesem Moment verletzend waren.

Wie genervt ein Zuschauer von dem Auftritt der jungen Kandidatin war, machte er schon während der TV-Ausstrahlung auf X deutlich. "Und Anya stellt sich wieder an bis zum Gehtnichtmehr. Was eine Show!", wetterte er. Generell falle den Zuschauern auf, dass sie ziemlich oft heule.

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Dschungelcamperin Anya Elsner

