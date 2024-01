"Fass mich nicht an": Dschungel-Anya schreit Sarah Kern an!

Die Nerven liegen wohl blank! Im Dschungelcamp müssen sich die Kandidaten krassen Herausforderungen stellen. Nicht nur in den Prüfungen begegnen ihnen Krabbeltierchen, sondern auch im normalen Alltag im australischen Busch. Die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Anya Elsner (20) scheint dies vor ihrem Einzug nicht bedacht zu haben – denn das Aufeinandertreffen mit einer Spinne führt nun sogar zum Zoff mit ihrer Mitstreiterin Sarah Kern (55)!

Im Dschungeltelefon sieht der Realitystar den Achtbeiner und fängt direkt an zu weinen: "Da ist auch eine am Baum! Die schicken die Spinnen doch extra hier rein!" Die Heulattacke kann vor allem Sarah Kern nicht verstehen. "Das ist doch nicht ihr Ernst! Warum heult die denn jetzt? Weil da eine Spinne sitzt? Wir sind doch hier im Dschungel", betont Sarah. Trotz allem geht sie auf Anya zu und will ihr Mut machen.

Doch das geht nach hinten los: "Fass mich nicht an. [...] Wenn ich eine Panikattacke bekomme, dann kannst du doch nicht sagen 'Wir sind doch hier im Dschungel'." Anya scheint mitbekommen zu haben, dass Sarah zuvor nicht allzu nett über ihre Ängste sprach. Die Zuschauer sind aber eher auf der Seite der 56-Jährigen. "Und Anya stellt sich wieder an bis zum Gehtnichtmehr. Was eine Show!", heißt es beispielsweise auf X.

Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

