Umstrittenes Dschungel-Aus: Kann Iris Klein Cora verstehen?

Cora Schumacher (47) warf nach drei Tagen im australischen Dschungel das Handtuch und verließ das Camp. Nachdem viel über ihren Dschungel-Exit spekuliert worden war, begründete das ehemalige Model seinen Auszug mit gesundheitlichen Problemen – obwohl Dr. Bob (73) bestätigte, dass keine medizinischen Gründe für den Exit gesprochen haben. Doch wie steht TV-Kollegin und ehemalige Dschungelcamperin Iris Klein (56) zu Coras Auszug?

"Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn es gesundheitlich nicht mehr geht. Ich habe jetzt gerade gehört, die hat ja eine Kehlkopfentzündung. Ich denke, die wird auch Schmerzen haben", zeigt sich die Katzenberger-Mama in ihrer Instagram-Story einfühlsam. Iris macht klar, dass sie hinter Coras Entscheidung steht: "Wenn man dann krank ist und man bekommt die ganze Zeit den Rauch ab… Ich denke, das war für sie die beste Entscheidung. Ich denke, kein Geld ist es wert, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt. […] Also verurteilt sie nicht, sie hat alles richtig gemacht."

Die Ex von Ralf Schumacher (48) verriet erst vor Kurzem im Gespräch mit RTL, wie schlecht es wirklich um ihre Gesundheit stand: "Ich hatte im Vorfeld Covid. Ich war noch nie in meinem Leben so krank!" Das Atmen sei ihr schwergefallen und die Luftnot habe Panik bei ihr ausgelöst. "Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man keine Luft kriegt", klagte Cora ihr Leid.

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Getty Images Cora Schumacher bei "Let's Dance" 2015

