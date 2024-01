So schlecht ging es Cora Schumacher schon vor Dschungelcamp!

Sie entschied sich für ihre Gesundheit! Cora Schumacher (47) schmiss bereits nach drei Tagen im australischen Busch hin und war somit die erste Teilnehmerin, die das diesjährige Dschungelcamp verlassen musste. Obwohl Dr. Bob (73) bestätigte, dass keine medizinischen Gründe für einen Exit sprechen, enthüllt das ehemalige Model jetzt ihre Vorgeschichte, die zu der Entscheidung führte: Cora hatte vor der Teilnahme am Dschungelcamp gesundheitliche Probleme!

Im Interview mit RTL verrät die Ex von Ralf Schumacher (48): "Ich hatte im Vorfeld Covid. Ich war noch nie in meinem Leben so krank!" Daher sei ihr das Atmen schwergefallen und die Luftnot habe Panik bei der 47-Jährigen ausgelöst. Cora erklärt: "Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man keine Luft kriegt." Sie sei erst kurz vor ihrer Reise nach Australien an dem Virus erkrankt.

Bereits im Camp beschwerte sich die ehemalige Rennfahrerin bei den anderen Teilnehmern über die Bedingungen im Dschungel. "Dieser Qualm, scheiße. [...] Das ist nur am Qualmen hier! Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles", äußerte sie sich vor ihrem Austritt.

Cora Schumacher im Dschungelcamp

Anya Elsner und Cora Schumacher

Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

