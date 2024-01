Dschungel-Schwärmerei: David Odonkors Tochter disst Anya!

Anya Elsners (20) Verhalten kommt auch bei David Odonkors (39) Familie alles andere als gut an. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der einstige Fußballer sitzen derzeit gemeinsam im Dschungelcamp. Während David sich ziemlich im Hintergrund hält, macht Anya immer wieder mit ihren Fantasien über ihn auf sich aufmerksam. Sie gab sogar zu, einen Sextraum mit dem einstigen Nationalspieler gehabt zu haben. Dabei ist David glücklich vergeben und hat eine Tochter – und die meldet sich jetzt auch nicht sonderlich begeistert zu Anyas Flirt-Versuch!

Auf TikTok veröffentlichte Davids Tochter Adriana ein Video, in dem sie sich über Anya lustig macht: "Wie Anya auf David guckt, Träume von ihm hat im Dschungelcamp, obwohl er doppelt so alt ist und ein Kind hat – mich." Dann zeigt sie auch noch einen Daumen nach oben. "Hilfe", scherzt die Bielefelderin im Beitragstext und betont, dass ihre Zuschauer das Ganze mit Humor nehmen sollten.

Die Fans scheint Adrianas Video ziemlich zu erheitern. Sie können sich offenbar auch gut in das Teeniegirl hineinversetzen. "Oha, ich habe gehofft, die Tochter ist so 'klein', dass sie das nicht checkt. Haha, du Arme ey", kommentiert ein User. Ein anderer findet: "Anya checkt gar nichts. Ihr Verhalten ist so Fremdscham."

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

Instagram / adriana.odonkor Adriana Odonkor im Oktober 2023

