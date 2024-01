Kein Unbekannter: Ist das Ekaterina Leonovas neuer Freund?

Hat sich Ekaterina Leonova (36) nun diesen Mann geangelt? Seit Monaten sorgt das Liebesleben der Let's Dance-Bekanntheit für Aufsehen. Während der Tanzshow soll sie sich Hals über Kopf in Timon Krause (29) verliebt haben. Danach sollen sie sogar eine Beziehung geführt haben – doch diese scheint auch schon wieder Vergangenheit zu sein. Zuletzt hatte die Profitänzerin Liebesgerüchte mit ihrem Ex Hasan Kivan dementiert. Nun gehen die Spekulationen weiter: Bandelt Ekat mit diesem Promi-Sohn an?

Wie Bild berichtet, soll die Beauty aktuell viel Zeit mit Joshua Keller verbringen. Er ist der Sohn von Der Bergdoktor-Star Mark Keller (58). Der Hobbysportler und Ekat sollen am Wochenende beide in einem Hotel bei Kitzbühel gewesen sein. Dann waren die zwei auch noch auf einer Party in München, bei der sie wohl ziemlich vertraut miteinander waren. Laut Insiderinformationen haben sie getanzt und geflirtet – davon gibt es auch Beweisfotos auf Instagram.

Ekats Management äußerte sich gegenüber dem Blatt und behauptete, dass sie und Joshua nur Freunde seien. Außerdem habe die Veröffentlichung eines gemeinsamen Videodrehs die beiden bei einer Feier zusammengebracht. Joshua bestätigt die Angaben von Ekats Management: "Wir waren nur zusammen auf dem Event. Ekat und ich sind gut befreundet, aber mehr ist da nicht."

